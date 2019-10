Il più bravo d’Italia al test di medicina è di Castellanza: è Norbert Kereszeny.

11.658 posti a disposizione in tutta Italia nelle facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. Il punteggio massimo è 90 e Norbert Kereszeny di Castellanzaha totalizzato 82,4 lo scorso 3 settembre.

Norbert è originario di Sighetu Marmatiei, in Romania, ma vive a Castellanza. E’ arrivato in Italia 13 anni fa per raggiungere i genitori, entrambi infermieri. A luglio si è diplomato al liceo Tosi di Busto Arsizio con 110 e lode. Il giovane ha iniziato a prepararsi in terza superiore per superare l’esame di ammissione a Medicina. Una passione quella per la scienza che coltiva da anni e che si sta per completare grazie all’Università.