– CE4WE (Circular Economy for Water and Energy), capofila UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

– LOMBHE@T HUB ENERGETICO LOMBARDO, capofila A2A CALORE E SERVIZI (Brescia)

Riduzione dell’inquinamento e mitigazione degli effetti del riscaldamento globale, attraverso un sistema di teleriscaldamento intelligente. Partenariato: A2A Calore & Servizi S.R.L. (Coordinatore), Ariston Thermo Innovative Technologies S.R.L., Fondazione Politecnico Di Milano, Enersem S.R.L. Investimento complessivo 9.004.400,04 contributo regionale 3.670.760,01

– AGRI HUB, capofila PTP SCIENCE PARK (Lodi)

– I-LABEL, capofila RITRAMA (Monza)

Realizzazione di un’etichetta intelligente interattiva: un’etichetta elettronica in grado di cambiare il suo messaggio a fronte di uno stimolo esterno (temperatura, apertura della confezione etc). Partenariato: Ritrama S.P.A. (Coordinatore), Vdglab Srl, Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia, Ferrarini Benelli S.R.L., Omet S.R.L., Ilti S.R.L. Investimento complessivo: 5.285.972,65 contributo regionale 2.476.447,45

– BIOMASS HUB, capofila AGROMATRICI (Milano, Pavia)

– PIGNOLETTO, capofila ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (Roma, Milano)

– PRINCE, capofila ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI (Monza)

Miglioramento nel processo di riciclo del PET da bottiglia per mezzo di un più efficacie reintegro sul mercato di PET riciclato (rPET) sotto forma di prodotti industriali finiti. PRINCE si propone di studiare, progettare, installare e dimostrare ad un pubblico industriale e non un impianto Pilota in grado di produrre, direttamente e su di un’unica linea produttiva, una molteplicità di prodotti industriali finiti a partire da scaglie prelavate di rPET da bottiglia, post consumo. Partenariato: Istituto Italiano Dei Plastici S.R.L. (Coordinatore), I.C.M.A. San Giorgio Industria Costruzioni Macchine E Affini S.P.A., O.M.G.M. Di Biraghi Ferruccio & C. Societa In Accomandita Semplice, Magic M.P. – S.P.A., Nexxus Channel Srl, Soltex S.R.L., Eprotech S.R.L., R.B. Engineering Di Bentoglio Srl. Investimento complessivo: 5.234.355,47 contributo regionale 2.875.543,79

– FANGHI, capofila A2A AMBIENTE (Brescia)

Strategie di gestione dei fanghi di depurazione e stabilizzazione dei rifiuti residuali derivanti dalla termovalorizzazione. Partenariato: A2A Ambiente S.P.A. (Coordinatore), Brianzacque S.R.L., Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, Lariana Depur S.P.A., Mm S.P.A., Tcr Tecora Srl. Investimento complessivo 9.904.708,5 contributo regionale 4.266.823,86

Manifattura avanzata, 4 progetti:

– IRCRAM 4.0, capofila CAMOZZI (Brescia)

Sviluppo di soluzioni innovative nell’ambito dell’additive manufacturing e della robotica pesante per applicazioni di grandi dimensioni. Partenariato: CAMOZZI AUTOMATION S.P.A.(Coordinatore), Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO KILOMETRO ROSSO S.P.A., FAE S.R.L., D & G IMPIANTI ELETTRICI DI DIGIGLIO A. E GHIDINI L. SNC. Investimento complessivo 6.444.282,37 contributo regionale 2.730.183,59.

– WATCHMAN, capofila CONSORZIO INTELLIMECH (Bergamo)

Applicazione in ambito manifatturiero di sistemi di Visione Artificiale di nuova generazione, che sfruttano i più moderni algoritmi di Intelligenza Artificiale per l’estrazione di informazioni di alto livello dalle immagini, con implementazione in 2 casi industriali: automotive e pharma. Partenariato: CONSORZIO INTELLIMECH (Coordinatore), Università degli Studi di Bergamo, FRENI BREMBO – S.P.A. O ANCHE PIU’ BREVEMENTEBREMBO S.P.A, VISION S.R.L., FINCONS S.P.A., SMART ROBOTS S.R.L., S.A.L.F. – S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO, SORINT.TEK SRL. Investimento compelssivo: 6.601.061,00 contributo regionale 2.970.999,40

– HUMANS HUB, capofila REI (Cremona)

– ECOCARBONIO, capofila COTONIFICIO OLCESE FERRARI (Brescia)

Introduzione dell’economia circolare nel campo dei materiali compositi grazie a un nuovo processo produttivo che permetterà di realizzare nastri e filati di carbonio riutilizzabili. Partenariato: COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.P.A. (Coordinatore), ARGAL S.R.L., MAKO – SHARK S.R.L., LIMONTA INFORMATICA S.R.L., FIBERTECH GROUP S.R.L., PERSICO MARINE. Investimento complessivo 5.699.823,98 contributo di Regione Lombardia 2.761.593,28.

Smart mobility, 4 progetti: