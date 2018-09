Sabato all’auditorium dell’Istituto Pavoni saranno presentate le novità di quest’anno, l’ennesimo in cui la scuola aderisce ad Avanguardie Educative.

Avanguardie Educative all’Istituto Pavoni

Una scuola diversa si può fare. Imparare con entusiasmo è possibile, così come apprendere per cambiare il proprio modo di agire, di pensare e di essere. Per scoprire come, appuntamento sabato 29 settembre dalle 9.30 all’Istituto Pavoni. Una giornata di disseminazione di buone prassi basate su metodologie di didattica attiva, in grado di generare un apprendimento vero che passa attraverso il far sentire i ragazzi coinvolti e protagonisti del loro processo di formazione. L’Istituto Pavoni di Tradate da più di un anno ha intrapreso un percorso di innovazione e cambiamento del modo di intendere la scuola, aderendo ad Avanguardie Educative, movimento di innovazione dell’ INDIRE ( MIUR), che porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione della scuola italiana.

La scelta agli studenti

“Abbiamo avviato un ripensamento non solo dell’approccio didattico. Anche dell’organizzazione spaziale e temporale della lezione e degli strumenti dell’apprendimento” spiega la professoressa Federica Broggi, coordinatore didattico dell’Istituto. ”Grazie ad una riorganizzazione del tempo scuola, abbiamo dato a tutti i nostri allievi una possibilità unica: scegliere liberamente, tra più di 60 laboratori, con quali discipline completare il proprio monte ore totale. I laboratori, oltre a costituire un valore aggiunto all’offerta formativa, hanno lo scopo di accendere e consolidare interessi, passioni dei ragazzi e di essere, all’interno del percorso di orientamento, ulteriore stimolo per condurre ad una scelta consapevole”.

Il programma

Ecco il programma della giornata di sabato 29 settembre.

9.30 apertura stand

10.30 Benvenuto e saluto alle autorità col direttore padre Marcello Cicognara

10.40 iCare 3.0- Innovare nella tradizione Presentazione ed esemplificazione di un nuovo modello di scuola, basato su metodologie di didattica attiva e uso flessibile del tempo scuola. Protagonisti gli studenti.

11.30 Inaugurazione ufficiale delle due aule 3.0 dell’Istituto Pavoni. Interventi dei rappresentanti delle Istituzioni

Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile accedere agli stand esemplificativi delle molteplici attività laboratoriali a didattica attiva che completano l’offerta formativa dell’Istituto Pavoni.

Il trailer di presentazione dei laboratori: