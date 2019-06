La crisi Mercatone Uno arriva in Regione. Oggi, lunedì 10 giugno 2019, audizione in Commissione attività produttive a Palazzo Lombardia.

Un intervento attivo della Regione sulla crisi del Mercatone Uno che coinvolge più di 300 lavoratori in Lombardia. Questo quanto chiesto oggi dai consiglieri regionali del Pd, Gigi Ponti, Matteo Piloni, Paola Bocci, Carmela Rozza, Raffaele Straniero, Samuele Astuti e Patrizia Baffi, nel corso di un’audizione delle rappresentanze sindacali e datoriali (assente la proprietà anche se convocata) che si è tenuta oggi in Commissione attività produttive.

“Abbiamo chiesto l’audizione sulla crisi del Mercatone Uno perché la situazione è davvero preoccupante – affermano i consiglieri dem -La necessità primaria è che il ministero dello Sviluppo economico attivi quanto prima gli ammortizzatori sociali, visto che il Tribunale di Bologna, lo scorso venerdì, ha stabilito la retrocessione dell’amministrazione straordinaria. Fondamentale è anche sollecitare il Governo affinchè siano ripristinate tutte le condizioni economiche e contrattuali precedenti alla vendita e quindi annullati i passaggi di contratto di lavoro da full time a part time siglati a seguito di accordi che, date le mutate condizioni, non sono più validi. Chiediamo, inoltre, alla Regione di mettere in campo tutte le azioni di politiche attive del lavoro, a partire dal rifinanziamento delle azioni di rete.”

“La Regione- continuano i consiglieri dem- riattivi, inoltre, il Fondo della anticipazioni sociali che consente ai lavoratori di ricevere la cassa integrazione in tempi brevi. Ad oggi devono attendere diversi mesi. Chiediamo infine che si attivi un confronto puntuale in commissione e si istituisca un tavolo interassessorile relativo alla crisi della grande distribuzione alimentare e non alimentare che sta vivendo un momento di crisi sistemica”.