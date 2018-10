Orientamento, workshop, musica live e aperitivo a Tradate con i Giovani di Valore e la Curiera del Futuro.

Curiera del Futuro, appuntamento per giovani e universitari

Dopo il successo a Gazzada e a Sesto Calende il tour della Curiera – il palco musicale itinerante di Giovani di Valore – fa tappa sabato 6 ottobre davanti alla biblioteca Frera a Tradate con una giornata dedicata allo sviluppo di competenze di giovani e universitari. La rassegna è organizzata da Giovani di Valore, progetto finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito di Welfare in Azione. Progetto che vede impegnati 46 enti tra Comuni, imprese e associazioni. Durante la “mattina dell’orientamento” quattro stand informativi presenteranno agli studenti degli istituti superiori le opportunità post-diploma. Non solo l’università quindi, ma anche esperienze all’estero di lavoro-studio, autoimprenditorialità, servizio civile nazionale ed europeo. Per ciascuno tema, saranno presenti giovani testimonial che hanno vissuto quel percorso e racconteranno l’esperienza in prima persona.

Pomeriggio universitario

Nel pomeriggio per gli universitari tre workshop gratuiti dall’approccio esperienziale e innovativo:

Il CV ONE PAGE, un percorso che conduce ad un cv dalla veste grafica accattivante

che è la sintesi delle migliori qualità e competenze personali.

Il PROFESSIONAL PASS, in cui si useranno i famosi mattoncini della Lego per scoprire le proprie attitudini professionali.

proprie attitudini professionali.

Lo SPEAKING BAR, un playlab in inglese, francese, tedesco e spagnolo per scoprire come migliorare le competenze linguistiche può far la differenza nel mondo del lavoro. E' previsto un bonus per chi porta degli amici.

Musica e aperitivo

Infine a partire dalle 18 e fino alle 21.30 è previsto un momento informale e di scambio. A far da sottofondo, un aperitivo musicale dal tetto della Curiera del Futuro a cura del liceo musicale Bellini. Protagoniste ben 5 band del territorio: I “Country Brothers big band”, I “Droonkey”, gli “Outlanders”, i “Brothers in music” e i “Soul in tension”.

Per tutto il giorno sarà presente lo Stand di Officina C@ffé, l’hub di Venegono Inferiore che sviluppa talenti e progetta percorsi professionali efficaci nato con la collaborazione tra l’Ufficio di piano di Tradate e la cooperativa Solidarietà e Servizi. La Curiera del Futuro è realizzata in collaborazione con L’Aquilone cooperativa sociale , B.Plano, Vedano Imprese, Rete Giunca, Concerto, Sos Malnate, Solidarietà e Servizi, UDP Tradate, CSV Insubria.

Per informazioni : info@giovanidivalore.com

Prenotazione dei workshop: https://goo.gl/forms/RsY2kNE7VlfIRCjw2

Per il programma completo: https://www.facebook.com/events/1907857395904261/

VIDEO PROMO DELLA CURIERA DELLA MUSICA: