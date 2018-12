Divulgare competenze e formazione professionale a distanza è da sempre la mission del Centro Europeo di Formazione CorsiCEF che, come conferma l’AD Guido Galimberti, intervistato in merito, è il metodo di studio e formazione professionale sempre più utilizzato e diffuso in Europa e negli Stati Uniti.

CEF è presente da oltre 11 anni nel panorama italiano della formazione professionale con un metodo di studio altamente performante plasmato sulla persona con un’attenzione costante allo studente. Rilevante è l’apprendimento online con la piattaforma e-learning che permette al discente di studiare in qualsiasi luogo si trovi. Con la formula social-learning, l’interazione tra gli studenti e i docenti diventa uno strumento di formazione e aggiornamento costante.

Il successo è confermato dagli oltre 40.000 allievi che hanno seguito un corso CEF. Molti di loro hanno realizzato i loro sogni, chi aprendo un ristorante o diventando un home chef, chi formandosi come esperto nella cura e nel benessere degli animali da compagnia, chi ancora ha dato ascolto alla propria propensione e si occupa di gestire l’accoglienza e l’amministrazione di uno studio medico.

Nel catalogo di CorsiCEF i corsi sono professionalizzanti e permettono di acquisire competenze altamente competitive e spendibile in vari ambiti lavorativi. L’offerta dei corsi di formazione spazia in vari ambiti. Chi ha sempre sognato di lavorare con gli animali può trovare la sua specializzazione con un master del corso Animal Care. E chi ama cucinare e fare della sua passione una professione? È accontentato con il corso CHEFuoriclasse che permette di diventare cuochi professionisti preparandosi da casa. Chi vuole rimettersi in gioco e trovare nuove opportunità lavorative segue i corsi per Segretaria di studio Medico con specializzazione in Assistente di studio Odontoiatrico, ruoli sempre più richiesti in centri medici e dentistici. CorsiCEF propone una formazione anche nell’area dall’estetica con il corso per Professionista della bellezza e benessere realizzato con la collaborazione dell’esperto look maker Diego Dalla Palma. E ancora nell’area assistenza è proposto il corso Operatore Socio Assistenziale con una specializzazione all’Infanzia.

Avete mai pensato di scegliere la FAD per la vostra formazione professionale?

Con corsicef.it è proposto un futuro professionale di successo!