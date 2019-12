“Laboratorio di Cultura Politica”: grazie successo per la prima lezione a Legnano.

Una novantina i giovani nella serata di giovedì 19 dicembre, hanno affollato la Casa della Carità di via Santa Teresa del Bambin Gesù , a Legnano, per ascoltare la lezione della professoressa Roberta Sala (Ordinario di Filosofia Politica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano) sul tema “Perché siamo esseri politici o non siamo”. Un incontro molto coinvolgente che, partendo dalle teorie di Thomas Hobbes per arrivare alle riflessioni sulla politica di Hannah Arendt, ha guidato i partecipanti verso l’interpretazione ed il senso dell’essere politici come condizione essenziale dell’essere parte stessa della comunità nella quale viviamo. E che molto ha stimolato i giovani partecipanti.

Al via il primo di un ciclo di incontri

Con la lezione di ieri sera si è dato avvio al primo di un ciclo di incontri organizzati nella nostra città dal “Laboratorio di Cultura Politica”: uno spazio culturale innovativo dedicato ai giovani (e nel quale i giovani si impegnano e sono protagonisti sul piano organizzativo e progettuale) per tornare a dare spazio e credito, in modo pluralista, argomentato e pacato, al confronto ed alla riflessione sui grandi temi della politica. Dal punto di vista didattico, il Laboratorio si sviluppa in più moduli su un orizzonte temporale annuale, con un programma di studi interdisciplinare che prevede il coinvolgimento di una vera e propria “classe“ di “studenti”: giovani interessati a partecipare agli incontri in modo stabile e non occasionale. Il primo modulo, che ha preso avvio ieri sera, proseguirà a partire dal 16 Gennaio 2020 per concludersi a metà Marzo. Con Aprile prenderà avvio il secondo modulo che si concluderà a inizio Giugno.