Nella foto la preside Annalisa Wagner, i docenti Francesco Lauricella e Walter Carozzani e i sette ragazzi che hanno vinto il premio.

Sette studenti dell’ISIS Bernocchi di Legnano hanno ricevuto un importante riconoscimento l’8 novembre al teatro alla Scala per “Lombardia è ricerca”.

TSA, il prototipo vincente

Il progetto vincente del Bernocchi è il prototipo TSA -Treno Sicurezza Attiva – realizzato nel laboratorio ARCA dell’Istituto. Ad ispirare i ragazzi sono stati anche i recenti fatti di cronaca. Il prototipo, infatti, nasce per monitorare lo stato di salute dei binari ferroviari. L’obiettivo del TSA è di migliorare le condizioni di sicurezza del trasporto su ferro. Il dispositivo elettronico proposto dagli studenti punta a ‘leggere’ il traferro tra un binario e l’altro, mentre il treno è in movimento: In questo modo sarà possibile segnalare quando lo spazio tra i binari è ritenuto fuori tolleranza ed attivare così una manutenzione preventiva. Nel dettaglio il TSA si basa su un raggio laser da collocare nella parte inferiore della locomotiva. Questo usa il binario come specchio riflettente, che reindirizza il fascio di luce laser riflesso verso un sensore ottico. Gli studenti del ISIS Bernocchi di Legnano si sono aggiudicati il 1 °posto con il progetto ‘TSA’ Treno sicurezza attiva’. L’ammontare del riconoscimento è stato di 15.000,00.

