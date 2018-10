Domenica 14 ottobre a Varese sono stati celebrati i Maestri del Commercio.

Maestri del Commercio: una giornata per onorare i commercianti

Domenica 14 ottobre nella meravigliosa sala Napoleonica del centro congressi Ville Ponti a Varese , si sono celebrati i Maestri del Commercio. Presentatore dell’evento è stato Sergio Bellani il segretario generale di Uniascom. Come da tradizione, l’associazione “50&più”, in collaborazione con Confcommercio, ha dedicato una giornata per onorare i commercianti della Provincia di Varese.

Sono 60 i commercianti premiati

Circa una sessantina di commercianti hanno ricevuto un attestato per aver operato nel settore commerciale, turistico e dei servizi per 25 anni, 40 anni e 50 anni. A loro è stata così conferita l’onorificenza di “Maestro del Commercio”. A consegnare pergamena e spillette numerose autorità locali e non, fra le quali il sindaco Alessandro Fagioli di Saronno, l’Onorevole Leonardo Tarantino e il sindaco di Varese Davide Galimberti. Il Vice Presidente di Uniascom Rudy Callini si è rivolto ai commercianti premiati, dicendo:

“Essere Maestro del Commercio è un riconoscimento anzitutto a sé stessi, nel contribuire a dare vivacità al territorio. Dovete essere testimoni del vostro operato per i giovani, il commercio è ancora nobile”.

Riconoscimento a sorpresa per Copreni

Il presidente di “50&più”, Domenico Copreni, ha sottolineato l’importanza della passione e della spinta emotiva. Sono queste a motivare ogni mattina i commercianti quando tirano su saracinesca. In un secondo momento, anche Copreni, a sorpresa, ha ricevuto un premio, per la sua lunga attività. A conferirglielo il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli ed il Presidente saronnese di Uniascom, Bruno Guffanti, essendo Copreni originario del vicino comune di Uboldo.

“Un onore poter premiare diversi commercianti”

Il sindaco Alessandro Fagioli ha commentato:

“E’ stato un piacere presenziare a questa manifestazione ed un onore poter premiare diversi commercianti che attraverso il tempo, il lavoro e le fatiche hanno arricchito il tessuto socio economico del territorio, sono così premiati quale esempio di serietà per le nuove generazioni”.

Le parole del Presidente di Uniascom Bruno Guffanti

“La premiazione dei Maestri del Commercio è un momento molto importante in cui viene riconosciuto il lavoro che da tanti anni i nostri imprenditori svolgono. E’ un onore ed un privilegio poter essere al loro fianco. A loro va il ringraziamento per aver contribuito a far crescere il nostro territorio con la loro preziosa attività”. “Un ringraziamento particolare al Sindaco di Saronno che ha presenziato alla manifestazione ed ha premiato i nostri commercianti, dimostrando interesse ed attenzione per la nostra Confcommercio saronnese”.

Premiati anche 4 Saronnesi

Hanno ricevuto l’onorificenza di “Maestro del Commercio” anche 4 Saronnesi. Premiati per i 50 anni di lavoro il signor Angelo Franco Seveso, per i 40 anni i signori Maurizio e Pier Luigi Seveso e per i 25 anni il signor Marco Francesco Rampoldi.

