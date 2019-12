Le emergenze legate al maltempo sono sempre più frequenti. Perturbazioni violente e conseguenti allagamenti sono ormai agli onori della cronaca in tutta Italia. E purtroppo spesso provocano danni agli impianti fognari e alle tubature, che non riescono a sopportare intense piogge e grandi quantità d’acqua in breve periodo. Come fare per limitare il più possibile i danni? Ce lo spiega Duilio Capasso, titolare di Garbenspurghi – società di Rho che dal 1975 si occupa di spurghi e manutenzione di impianti fognari e di acque reflue in ambito civile.

Un’azienda come Garbenspurghi è in prima linea quando si verificano disastri legati al maltempo. A quali emergenze dovete far fronte?

Le precipitazioni estreme nella nostra zona di intervento – a Rho, a Milano città e in un raggio d’azione di circa 20-25 Km dalla nostra sede, in via Mincio 19 a Rho – causano inondazioni e allagamenti. Le cosiddette “bombe d’acqua” con cui abbiamo a che fare sempre più spesso causano esondazioni e allagamenti. Che gli impianti di scarico e le tubature dei nostri edifici, soprattutto di quelli più “datati”, non sopportano.

Per quali emergenze venite chiamati più di frequente?

Veniamo chiamati per interventi straordinari, urgenze ed emergenze e siamo reperibili 24 ore su 24. Interveniamo quando le abitazioni civili non riescono a raccogliere le acque dal tetto e dai giardini, e questo provoca l’allagamento di taverne e cantine. Corriamo quando le aziende del territorio si ritrovano con infiltrazioni o magazzini allagati… Sono tutte situazioni di emergenza a cui rispondiamo tempestivamente, prosciugando e risanando. Tutti i nostri dipendenti sanno mantenere la calma, sanno essere pazienti e tranquillizzare il cliente, anche in situazioni di emergenza e di forte stress.

Queste problematiche si possono risolvere con la manutenzione preventiva?

La manutenzione ordinaria di impianti e fognature è molto importante. Ribadiamo la necessità delle manutenzioni preventive per mettere i nostri impianti nella condizione di sopportare meglio questi eventi atmosferici così gravosi e per non trovarsi poi in situazioni di emergenza e difficoltà.

In cosa consiste la manutenzione preventiva degli impianti?

Consiste in una manutenzione ordinaria da eseguire con cadenza regolare. La Garbenspurghi ha messo a punto una serie di servizi dedicati per condomini, abitazioni unifamiliari e aziende, proponendo, per ciascuna categoria, il programma di manutenzione più adeguato. Per prima cosa eseguiamo un controllo dello stato dell’impianto e programmiamo eventuali operazione necessarie di pulizia, ad esempio svuotamento e lavaggio pozzi, stasatura e lavaggio di condotti pluviali, griglie e fognature, lavaggio sifoni e abbonamenti per manutenzioni condominiali. Per richiedere l’intervento di Garbenspurghi e pianificare le proprie manutenzioni basta chiamare lo 02-9307031, scrivere a info@garbenspurghi.it o visitare il sito www.garbenspurghi.it.