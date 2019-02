Il saluto del rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Amministrazione della materna San Francesco di Venegono Inferiore Antonio Germanò.

Materna San Francesco, “4 anni di lavoro”

Dopo quattro anni, cambio della guardia nel cda della scuola materna San Francesco d’Assisi di Venegono Inferiore. Antonio Germanò è infatti giunto alla fine del suo mandato. “Sono stati 4 anni di impegno e lavoro, 4 anni ricchi di emozioni – ricorda – 4 anni in cui non sono mancate le difficoltà che abbiamo saputo superare sempre al meglio. Io dico che il lavoro ripaga sempre, e i tantissimi attestati di stima e di affetto che anche in questi giorni mi stanno dimostrando i genitori ne sono la prova”. Non è un addio al mondo della scuola, Germanò è stato eletto rappresentante nelle scuole elementari e medie. “Termino il mio mandato con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo affinché questa bella realtà possa andare avanti con la solidità, l’entusiasmo, la voglia di migliorarsi e la visibilità che si merita”.

“Ringrazio tutti, esperienza fantastica”

“Ringrazio di cuore tutti – continua il papà – in primis le mie rappresentanti che mi hanno sempre affiancato sostenendomi in qualsiasi occasione, ringrazio i miei due Presidenti che si sono succeduti durante questi 4 anni, ringrazio la direttrice e le insegnanti tutte, ringrazio tutto il personale che lavora nella struttura, la responsabile di segreteria, i miei colleghi consiglieri per l’importante lavoro svolto insieme. I genitori che hanno sempre collaborato, ringrazio il gruppo dei papà volontari e tutte le associazioni che si impegnano sempre per le attività che si svolgono durante l’anno. E ringrazio il Sindaco che non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla nostra Scuola Materna. Infine, ringrazio i nostri splendidi bambini, la vera linfa di tutto quello che ho fatto: i loro occhi ed i loro sorrisi sono stati per me motivo di grande felicità e di grande soddisfazione. E’ stata un’esperienza fantastica che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore”.

LEGGI ANCHE: Missione compiuta, nuovo gioco per i bambini della San Francesco