Debiti, lavoratori in cassa, poi il fallimento. Quasi un anno dopo torna a splendere il sole sulla Melegatti, che come la Fenice, sembra davvero risorta dalle proprie ceneri. Una storia a lieto fine, per una volta… e “natalizia” al 100%, è proprio il caso di dirlo.

Melegatti, successo oltre ogni aspettativa

“Un grande regalo di Natale, da dedicare a tutti i lavoratori della Melegatti e, come buon auspicio e augurio, a tutti coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà lavorativa”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime la sua soddisfazione per le ottime notizie di mercato che giungono dalla Melegatti, storica azienda dolciaria veronese, i cui pandori, sfornati in 500 mila pezzi, stanno avendo un successo superiore a ogni aspettativa.

“Si è creduto fortemente nella possibilità di un miracolo”