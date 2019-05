Si è tenuto ieri, lunedì 27 maggio, l’incontro al Mise per stabilire una linea d’azione per tutelare i 1800 lavoratori di Mercatone Uno, dopo il fallimento della Shernon Holding, società che aveva acquisito il gruppo pochi mesi fa.

Mercatone Uno, cassa integrazione straordinaria

“L’obiettivo da attuare subito – ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi di Maio – è la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Il tribunale di Bologna deve autorizzare la procedura di amministrazione straordinaria e riprendere l’esercizio provvisorio il prima possibile, così, da consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dobbiamo trovare una soluzione per 1800 persone che stanno per perdere il lavoro“. Il Tribunale ha restituito gli immobili all’amministrazione straordinaria dando mandato di cercare nuovi acquirenti. I contratti dei dipendenti verranno riportati al 9 agosto 2018, prima dell’acquisizione da parte di Shernon Holding, e su questi verrà fatta partire la cassa integrazione.

Giovedì l’incontro con i fornitori

Si terrà invece giovedì 30 aprile l’incontro con fornitori e creditori della società, che si erano lamentati di essere stati esclusi dal tavolo di ieri. “Constatiamo che ancora una volta l’attenzione è rivolta solo ai 1800 dipendenti del Gruppo che rischiano di perdere il lavoro a cui va comunque tutta la nostra solidarietà. – Ha dichiarato William Beozzo, Direttore dell’Associazione Fornitori Mercatone Uno – Ma voglio ricordare a tutti i soggetti coinvolti, inclusi i sindacati, che il Gruppo Mercatone Uno negli ultimi anni è stato finanziato dai crediti non pagati agli oltre 500 fornitori coinvolti. I fornitori di Mercatone Uno rappresentano un indotto di oltre 10.000 persone che vuol dire imprenditori, dipendenti e loro famiglie a cui si sta letteralmente rubando il futuro.”

