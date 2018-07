Mercatone Uno, salve centinaia di posti di lavoro

Concluse positivamente le procedure di consultazione aziendale sul futuro di Mercatone Uno. Salvi numerosi posti di lavoro.

Mercatone Uno, salvi i posti di lavoro

Sottoscritti gli accordi sindacali per la cessione a Shernon Holding di 55 punti vendita, marchio, logistica e sede di Imola e a Cosmo di 13 punti vendita (che opereranno con marchio Globo) e tutelati oltre 2.300 posti di lavoro. La gestione Commissariale proseguirà per individuare possibili acquirenti degli ulteriori punti vendita, mentre sono già stati avviati contatti con Anpal per favorire la ricollocazione dei lavoratori che non saranno trasferiti.

L’accordo raggiunto

L’accordo raggiunto prevede, nell’immediato, la salvaguardia di 285 posti di lavoro, dei 566 inclusi nel perimetro di cessione, che saranno incrementati di ulteriori 100 nei 24 mesi successivi alla cessione. Con l’accordo sindacale sottoscritto il 29 giugno con Shernon Holding, che prevede il trasferimento di 2.019 rapporti di lavoro e di ulteriori 300 nei prossimi 48 mesi, risultano complessivamente tutelati 2.704 dipendenti pari a circa il 90% del totale attualmente occupato.

Le ulteriori dismissioni

La prosecuzione dell’esercizio dell’impresa da parte dei Commissari Straordinari (Stefano Coen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassinari), autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico sino al 13 gennaio 2019, consentirà di dar corso alle ulteriori dismissioni, volte anche a trovare una soluzione per i dipendenti non inclusi negli attuali perimetri di cessione.

