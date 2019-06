(foto di repertorio)

Metalmeccanici: oltre 2mila i posti a rischio in Lombardia. Domani, venerdì 14 giugno sciopero generale di 8 ore e manifestazioni a Milano.

Metalmeccanici: oltre 2mila i posti a rischio in Lombardia

“Oltre 2000 posti a rischio nell’industria metalmeccanica lombarda. Occorrono al più presto interventi pubblici e privati per contrastare una nuova ondata di crisi”. A lanciare l’allarme sono state Fim, Fiom e Uilm Lombardia nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina per illustrare i dettagli della manifestazione di venerdì 14 giugno a Milano.

Aumentano le richieste di cassa integrazione

In Lombardia la situazione è delicata. I sindacati registrano un aumento delle richieste di cassa integrazione e delle situazioni di crisi: da Husqvarna a Finnord, da Maggi Catene a Fujitsu, a Ibm. Molte anche le aziende nelle quali non è più prorogabile l’utilizzo degli ammortizzatori sociali con il rischio del ricorso a licenziamenti collettivi.

“Le imprese non possono pensare di scaricare sui lavoratori l’arretratezza dei mancati investimenti privati, aumentando la precarietà del lavoro – affermano i tre segretari generali regionali di Fim, Fiom e Uilm Lombardia, Andrea Donegà, Alessandro Pagano e Giuliano Gritti. Per i sindacati è dunque necessario invertire la situazione complessiva del Paese con politiche pubbliche orientate alla creazione di lavoro e di occupazione di qualità, partendo dal rilancio dell’industria lombarda.

“Occorrono inoltre – aggiungono – investimenti pubblici e privati per l’innovazione, l’ecosostenibilità, la prevenzione e la salvaguardia della salute e sicurezza. Il Governo esca dalla campagna elettorale e affronti i problemi reali delle persone rimettendo al centro il lavoro”.

Lo sciopero e la manifestazione di domani

Intanto sono state 1.700 le assemblee svolte nelle aziende lombarde nell’ultimo mese, in preparazione allo sciopero generale di 8 ore di venerdì 14. “Futuro per l’industria” lo slogan delle manifestazioni che in contemporanea si svolgeranno a Milano, Firenze e Napoli.

Nel capoluogo lombardo confluiranno i lavoratori metalmeccanici da tutta la Lombardia e da Piemonte e Veneto. Il corteo partirà alle 9 da Porta Venezia e terminerà in Piazza Duomo. Al comizio interverranno delegati aziendali di Fim, Fiom e Uilm. Concluderà Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl, a nome di Fim Fiom Uilm.