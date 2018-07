“Siamo convinti che la sanità pubblica del territorio nord-ovest Milano vada sostenuta concretamente”.

Mind: Giudici, Borghetti e Altitonante discutono dei finanziamenti per gli ospedali di Rho e Garbagnate

Durante la discussione dell’assestamento al Bilancio, è stato approvato alla unanimità in Consiglio regionale un ordine del giorno che chiede al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e alla sua giunta, di “prevedere, nell’ambito degli investimenti sanitari, uno stanziamento straordinario per la riqualificazione dell’ospedale Luigi Sacco e dell’ospedale di Rho“, considerando il forte sviluppo previsto nell’area di competenza di questi due ospedali in seguito all’insediamento di Mind, il progetto approvato per l’area di Expo. Proponente dell’ordine del giorno, il sottosegretario Fabio Altitonante, che ha accolto l’integrazione su Rho proposta dal consigliere regionale Simone Giudici e sostenuta dal vice presidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti. Un documento dunque bipartisan. “Siamo convinti che la sanità pubblica del territorio nord-ovest Milano, intorno all’area di Mind, vada sostenuta concretamente per dare adeguate risposte per la salute di tutta la cittadinanza”, commentano Altitonante, Giudici e Borghetti.