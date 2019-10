MOSTRAVETRINA: le scuole superiori si fanno conoscere dagli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 1°e ai loro genitori.

MOSTRAVETRINA: le scuole superiori si fanno conoscere

Anche quest’anno torna MOSTRAVETRINA, l’iniziativa di orientamento scolastico organizzato da IREP Rho per gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 1°e ai loro genitori alle prese con la difficile scelta della scuola superiore. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre dalle 9 alle 18 e domenica 13 ottobre dalle 9 alle 12 all’IC Anna Frank di via Chiminello 2 a Rho.