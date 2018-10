Con il nuovo store, situato nel cuore di Città del Messico, prosegue il percorso di internazionalizzazione del brand varesino NAU!.

NAU! l’azienda di Castiglione Olona in Messico

NAU! ha inaugurato il suo primo punto vendita in Messico, a Mexico City, incrementando così la propria presenza sui mercati internazionali, destinata a crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Il brand di Castiglione Olona ha scelto la “Nuova Berlino”, come è stata recentemente denominata la città messicana, perché rappresenta una delle scene più vivaci del panorama internazionale del design e della creatività. Il nuovo negozio porta il format NAU! in Messico: una vasta scelta di occhiali da sole e da vista, per uomo, donna e bambino, proposti in tante varianti colore e sempre in edizione limitata. Il tutto rivolto ad un pubblico, quello latino-americano, che si sta mostrando sempre più interessato ai prodotti Made in Italy.

NAU! una passione tutta italiana

NAU! una grande passione italiana per gli occhiali belli, colorati e fatti bene. Sempre a un prezzo comodo. I nostri occhiali sono espressione di stile, design e qualità. Uniti alla nostra passione per il colore e la tradizione artigianale del nostro lavoro. Nuove collezioni ogni 2 settimane in Edizione Limitata. Collezioni in plastica riciclata per rispettare insieme l’Ambiente. Questa è l’essenza di NAU!, il primo brand italiano di occhiali con negozi monomarca su tutto il territorio nazionale e nel mondo. La società, fondata nel 2004, ha sede a Castiglione Olona (Varese). NAU! ha una rete distributiva composta da circa 150 store monomarca, tra negozi diretti e in franchising, in Italia, Spagna, India, Iran e Malta e oltre 700 persone impiegate.

