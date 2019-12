Le spese inerenti alla gestione di un centralino telefonico aziendale rappresentano un costo fisso rilevante per l’economia di un’impresa. La scelta di un centralino tradizionale comporta un ingente investimento iniziale di acquisto e installazione dell’hardware, oltre ai costanti costi di gestione ordinaria e straordinaria del sistema.

Scegliere un centralino in Cloud significa poter effettuare importanti tagli legati alle spese destinate al sistema di comunicazione aziendale, consentendo di esternalizzare i costi fissi dell’azienda e passando dal concetto di acquisto di un prodotto all’idea di fruizione di un servizio.

Il Cloud PBX proposto da NFON, leader europeo nella distribuzione di centralini virtuali, non prevede investimenti iniziali di acquisto e installazione di hardware, ma si basa sulla fruibilità di un servizio a canone concordato secondo le necessità aziendali, interamente gestito da NFON, senza alcun ulteriore costo.

Ma non finisce qui, perché l’utilizzo di un Virtal PBX, non si limita a ridurre i costi, ma aumenta notevolmente anche le prestazioni aziendali, velocizzando i processi comunicativi, ed ottimizzando le interazioni con i clienti. Una clientela contenta e soddisfatta significa anche una clientela fidelizzata: ed ecco qui un altro importantissimo ritorno economico generato dall’utilizzo di un centralino virtuale.

Ed infine, i costi di trasferta, che prevedono telefonate dall’estero all’azienda ed ai propri clienti, verranno totalmente azzerati. Un Cloud PBX sfrutta la linea internet per qualunque tipo di comunicazione, pertanto basterà una semplice connessione alla rete per poter effettuare tutte le chiamate necessarie a costo zero, anche quando ci si trova dall’altra parte del modo.

Un servizio quindi che rivoluziona il concetto di comunicazione aziendale, riduce nettamente i costi, aumenta la fidelizzazione della propria clientela e rende davvero possibile in concetto di smartworking.