In cosa consiste davvero lo smartworking? Nella possibilità di svolgere il proprio lavoro in maniera intelligente e proficua in qualunque luogo ci si trovi, attraverso una buona connessione con la propria azienda ed una comunicazione funzionale ed immediata con i propri clienti. Un metodo di lavoro in continua crescita, che garantisce a dipendenti ed aziende una maggiore flessibilità in grado di fornire più possibilità di gestire al meglio il tempo ed ottimizzare le prestazioni professionali.

NFON è l’azienda leader nel settore della fornitura di servizi di Virtual PBX, in grado di rivoluzionare totalmente il concetto tradizionale di centralino. Un passo avanti verso il futuro che permette di usufruire di un servizio di telefonia totalmente virtuale, utilizzabile in ufficio come anche dall’altra parte del mondo.

Il principale ingrediente del successo dello smartworking è proprio la tecnologia, oltre alle policy organizzative su misura, ad un nuovo layout degli spazi fisici e ad un cambiamento significativo nei comportamenti e negli stili di leadership.

Ma non è finita qui: consente infatti di migliorare anche il work life balance delle persone oltre ad essere un ottimo strumento per attrarre talenti.

Ecco perché parliamo di NFON quando pensiamo allo smartworking: l’utilizzo di un servizio di Cloud communications può esponenzialmente facilitare questo nuovo approccio al lavoro, rendendolo agibile, semplice ed ottimizzato.

Un doppio vantaggio dunque: una continua reperibilità senza dover essere legato alla propria scrivania e la possibilità di andare incontro ai propri dipendenti con una maggiore flessibilità negli orari e nello svolgimento dei task in autonomia.

Il fenomeno in crescita dello smartworking in Italia che arriva a toccare un +50% nelle aziende, è senza dubbio direttamente proporzionale allo sviluppo di servizi virtuali che permettano ai lavoratori di poterlo esercitare in qualunque luogo con estrema facilità. Questa deduzione rinforza la necessita di dotarsi di un sistema che ottimizzi la flessibilità, l’efficienza e la velocità dei propri collaboratori.

Per questo nasce Cloudya, un servizio proposto da NFON che consente a qualunque profilo professionale di comunicare attraverso tablet pc e telefoni ovunque si trovino senza costi aggiuntivi e con estrema facilità.