È innegabile ormai: la comunicazione aziendale sta subendo un cambiamento epocale ed innovativo che proietta tutte le imprese verso un’evoluzione tecnologica fisiologica ed irreversibile. Ci si trova di fronte alla necessità di utilizzare sistemi rivoluzionari in grado di aumentare le prestazioni aziendali in termini di comunicazione e velocizzazione dei processi.

È proprio qui che NFON entra in gioco. Si tratta di un’azienda leader in Europa nella distribuzione di servizi di telefonia aziendale in Cloud, unico provider paneuropeo di Virtual PBX, il centralino virtuale in grado di ottimizzare la comunicazione, non solo tra colleghi, ma anche con i clienti.

Il Cloud PBX infatti è un servizio che non necessita di nessuna installazione locale e può essere attivato attraverso una semplice connessione internet. Da qui ne intravediamo un primo vantaggio: la riduzione di costi di installazione e di gestione del servizio.

A questo aspetto si aggiungono una maggiore flessibilità per i dipendenti, e l’ottimizzazione delle prestazioni lavorative in termini di efficienza e riduzione dei tempi. Un sistema intuitivo e di semplice utilizzo che non necessita di alcuna formazione per il suo utilizzo.

Cloudya è il centralino in Cloud proposto da NFON che si presta ad un impiego immediato, fruibile da diverse sedi e facilmente integrabile agli applicativi utilizzati dall’azienda.

Il 29 ed il 30 ottobre NFON è stato sponsor del Forum Retail svoltosi a Milano, il più grande Hub di Networking e di Experience tecnologica per la community del Retail, vedendo in Cloudya la soluzione ideale per negozi multi sede, grazie all’abbattimento dei costi previsti da un centralino tradizionale per all’installazione di diversi hardware nelle differenti sedi dislocate.