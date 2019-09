Da oggi, lunedì 23 settembre, sino alle 12 di venerdì 25 ottobre 2019, è possibile, fino a esaurimento delle risorse economiche stanziate, presentare le domande per richiedere l’agevolazione per il bando di Regione Lombardia denominato ‘Nidi Gratis’. Per farlo è necessario accedere il sistema informativo ‘Bandi online’, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it. La misura Nidi Gratis dà attuazione alla delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alle Politiche per la famiglia Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani, che rifinanziava la linea d’intervento con 37 milioni di euro per l’anno scolastico 2019-2020.

I requisiti

Per poter aderire, le famiglie devono avere un Isee inferiore o uguale a 20.000 euro. Entrambi i genitori devono essere residenti in Lombardia ed essere occupati, oppure con un genitore occupato e uno disoccupato con Dichiarazione di immediata disponibilità o con Patto di servizio personalizzato.

Una condizione che e’ valida anche in caso di nuclei monogenitoriali. E’ possibile richiedere l’agevolazione per ognuno dei propri figli iscritti al nido, presentando una domanda per ogni figlio. L’elenco definitivo delle strutture ammesse alla misura ‘Nidi Gratis 2019-2020′ sara’ consultabile sul sito di Regione Lombardia e sul sito di Anci Lombardia, a partire dal mese di settembre. Elenchi parziali saranno disponibili già questo mese.