È stato ufficializzato il nuovo brand Nobis Vita, nato dopo l’acquisizione di Apulia Previdenza, che è avvenuta lo scorso mese di luglio. Il gruppo Nobis quindi continua a crescere e continua a svilupparsi nell’ambito delle assicurazioni. Adesso Nobis si propone veramente come una compagnia in forte espansione. Nata da poco, si caratterizza come una compagnia assicurativa contraddistinta da una grande ascesa. Nobis riesce a coprire tutti i settori dell’ambito assicurativo e si occupa anche della previdenza assicurativa. Ma scopriamo di più sulle caratteristiche essenziali di questo gruppo, che propone dei servizi e dei prodotti molto innovativi e di grande qualità.

La storia di Nobis compagnia di assicurazioni

Il presidente di Nobis compagnia di assicurazioni è Alberto Di Tanno. È stato proprio quest’ultimo nel 2003 a fondare il gruppo Intergea. Alberto Di Tanno ha potuto contare sulla sua esperienza di molti anni nel settore delle automotive. Infatti ha trasferito tutte le sue conoscenze proprio al gruppo Intergea, che si è affermato proprio tra i leader nazionali nel settore della distribuzione delle automobili.

Il gruppo Intergea può contare su 84 punti di vendita, localizzati in 6 regioni. Le marche rappresentate sono 26 e in tutto l’azienda si fa forte di 350 centri di assistenza. È proprio dal gruppo Intergea che dopo cinque anni nasce una compagnia assicurativa.

Nobis compagnia di assicurazioni è nata nel 2008 e già dopo qualche anno arriva a conquistare un giro d’affari pari a 81,4 milioni di euro di premi. È stata riscontrata una crescita del 100% dal 2015 al 2016.

Che cos’è Filo Diretto Assicurazioni

Nell’ambito del brand in questione un ruolo importante è occupato anche da Filo Diretto. Infatti stiamo parlando di Nobis Filo Diretto Assicurazioni. Si tratta di un brand con il quale si presenta sul mercato Nobis compagnia di assicurazioni.

Il brand è nato dalla fusione tra Nobis e Filo Diretto Assicurazioni. In particolare quest’ultima è nata nel 1993, confermandosi nel corso degli anni come un punto di riferimento importante nel mercato italiano per quanto riguarda le soluzioni assicurative.

Fra i prodotti più importanti lanciati da Filo Diretto dobbiamo ricordare, per esempio, la prima polizza CVT che presenta un sistema di antifurto satellitare, soluzione lanciata nel 2010.

Il lancio di Nobis Vita

Il nuovo brand su cui dobbiamo soffermare la nostra attenzione è Nobis Vita. Grazie a questo nuovo marchio, Nobis Assicurazioni può rendere in maniera ancora più ampia l’offerta dei prodotti che mette a disposizione dei clienti. Infatti chi si rivolge a Nobis Assicurazioni può contare su dei servizi dedicati alla persona anche per quanto riguarda la previdenza e il welfare.

Come ha spiegato Alberto Di Tanno, il presidente di Nobis Assicurazioni, la compagnia assicurativa si propone come una realtà dinamica che mette le sue radici soprattutto nel territorio torinese, oggi caratterizzato da una forte espansione, perché in circa 10 anni è riuscita a conquistare uno spazio davvero importante nell’ambito delle assicurazioni in Italia.

L’obiettivo più importante che adesso la compagnia si propone di raggiungere consiste nel superare i 500 milioni di premi che dovrebbero essere emessi entro il 2023.

Nel frattempo la nuova realtà sta crescendo sempre di più. Infatti i dipendenti della società stanno salendo anno dopo anno. Attualmente si è arrivati a 220 dipendenti, che integrano anche tanti giovani all’interno di questo contesto lavorativo.

Il brand sta diventando sempre più protagonista di acquisizioni finanziate con aumenti di capitale, fra cui appunto abbiamo citato Apulia Previdenza, la compagnia partner di Swiss Life, che può contare su una raccolta premi di 20 milioni e che nel corso del tempo potrebbe arrivare a conquistare delle mete molto preziose. I progetti per il futuro aprono prospettive molto interessanti.