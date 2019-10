La formula del noleggio auto a lungo termine sta continuando a riscuotere un grandissimo successo, specialmente negli ultimi anni. Il numero dei privati che ha deciso di approfittare di questo servizio è infatti aumentato in modo esponenziale rispetto al passato. Un tempo erano quasi esclusivamente le aziende a scegliere questa formula ma adesso esiste il noleggio auto lungo termine privati e considerati gli enormi vantaggi vale la pena prenderlo in considerazione.

Negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso di questo servizio, ma per onore del vero bisogna ricordare che non sempre si rivela la scelta vincente. Ci sono alcuni fattori da considerare quindi vale sempre la pena prendersi il tempo per valutare e chiedersi se nel proprio caso possa effettivamente essere l’opzione più conveniente. Oggi vediamo proprio questo: quando il noleggio auto a lungo termine è vantaggioso.

Non si ha liquidità immediata

Acquistare un’auto nuova o di seconda mano è possibile solo se si dispone di una certa liquidità o se si decide di richiedere un finanziamento in banca. In caso contrario il noleggio a lungo termine può effettivamente essere un’opzione da considerare perché non ci sono somme importanti da anticipare e si è tenuti esclusivamente al pagamento di un canone mensile.

Si necessita di un veicolo provvisorio

Spesso può capitare di avere bisogno di un’auto per così dire provvisoria: è il caso per esempio dei neopatentati, che per il loro primo anno non possono mettersi alla guida di veicoli di cilindratetroppo elevate. Sono diversi i ragazzi che appena presa la patente non hanno la possibilità di guidare perché le auto dei genitori sono a loro vietate. Con il noleggio a lungo termine si può ovviare al problema senza impegnarsi nell’acquisto di un’auto nuova, che molto probabilmente verrebbe cambiata dopo un anno.

Non si vogliono sorprese e spese extra

Un grande problema per coloro che possiedono un’auto di proprietà è rappresentato dalle spese extra che purtroppo spesso e volentieri non si riescono a preventivare. Non ci riferiamo al carburante, ma piuttosto all’assicurazione, al bollo, al cambio gomme e via dicendo. Il grande vantaggio della formula noleggio auto a lungo termine è che tutte queste spese sono incluse nel canone mensile da corrispondere. Niente sorprese e nessun costo extra.

Si è abituati a cambiare veicolo di frequente

Ci sono automobilisti che preferiscono cambiare veicolo di frequente, per varie ragioni. Il problema è che un’auto nuova, una volta acquistata, inizia a svalutarsi ad una velocità impressionante e già dal primo giorno di proprietà vale molto meno di quanto è stata pagata. Per tale ragione, chi è abituato a cambiare spesso veicolo può trovare particolarmente vantaggiosa la formula del noleggio a lungo termine. Una volta scaduto il tempo previsto dal contratto (che solitamente va da un minimo di 36 ad un massimo di 60 mesi) si restituisce l’auto e si può scegliere di noleggiarne un’altra completamente differente ma sempre nuova e in ottime condizioni. Si tratta insomma di una formula vantaggiosa in molte situazioni, che merita di essere presa in considerazione.