Nella conferenza stampa di oggi, 16 ottobre, il Presidente e il Rettore della LIUC – Università Cattaneo di Castellanza hanno illustrato i buoni risultati del nuovo anno accademico.

Nuovo anno accademico: ecco i numeri

Oggi, 16 ottobre, il Presidente e il Rettore della LIUC – Università Cattaneo hanno illustrato in conferenza stampa i numeri del nuovo anno accademico. Questo vede aumentare le immatricolazioni nei due corsi di laurea e laurea magistrale in Economia aziendale e Ingegneria gestionale. Viene così premiata la scelta di rafforzare la propria posizione investendo nello sviluppo dei due corsi, senza attivare nuove iscrizioni per Giurisprudenza.

I numeri

Questo buon risultato è certificato dai numeri. Gli studenti immatricolati sono 150 in più rispetto allo scorso anno, un aumento del 20% . Tra i più scelti dagli studenti ci sono anche i percorsi interamente in lingua inglese. Molto richiesti anche percorsi tradizionali come quello di management e imprenditorialità e sulla direzione d’impresa. Questo dimostra un buon bilanciamento tra tradizione e innovazione nei piani di studio proposti dall’Università.

Le parole di Graglia, Presidente LIUC

Il Presidente della LIUC Michele Graglia ha dichiarato:

“Il trend generale ci dà conforto delle scelte compiute e rafforza le decisioni prese. Come ho già affermato, noi non distribuiamo dividendi ma investiamo in sviluppo, nella ricerca accademica e nella didattica, a favore dei nostri studenti. Crediamo, inoltre, fermamente nel sostegno al diritto allo studio e ci auguriamo che il mondo delle imprese voglia essere sempre più attento alla formazione universitaria dei giovani, asset fondamentale per un ritorno di risorse nuove e competenti in azienda”.

La crescita dell’ateneo, un obiettivo costante

Il Rettore della LIUC, prof. Federico Visconti spiega:

“Ai buoni risultati delle immatricolazioni si aggiungono novità nell’ambito del reclutamento dei docenti: sono stati chiamati 5 nuovi docenti di ruolo e aperte posizioni per altri 3. Gli assegni di ricerca, invece, sono raddoppiati passando da 8 a 16, garantendo nuovi posti per giovani colleghi. Inoltre, attraverso un bando per il “rientro dei cervelli” richiameremo come professore Associato un docente “nato” alla LIUC che oggi insegna all’estero. E ancora, abbiamo rafforzato la didattica e il servizio di tutoraggio, che supporta gli studenti nello studio di alcune discipline. Il tutto nell’ottica di un sano pragmatismo e dell’assunzione di responsabilità, con il costante obiettivo della crescita dell’ateneo”.

MBA della LIUC Business School

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare la novità assoluta nell’offerta formativa dell’ateneo. Si tratta di MBA della LIUC Business School, corso internazionale che partirà nel 2019, in partnership con la IESEG School of Management di Parigi. Questo “acceleratore di carriera” andrà ad infoltire la proposta dei corsi post – laurea. E’ questo un traguardo importante, che non solo contribuisce alla crescita della Business School, ma

sviluppa anche importanti sinergie per l’ateneo.

