Nuovo nido a Parabiago: la Giunta guidata da Raffaele Cucchi approva una convenzione non onerosa.

Si chiama “I bimbi del Cavalleri” la società che gestisce il nuovo asilo nido privato che offre alle famiglie un innovativo servizio educativo rivolto ai bambini fino ai tre anni. Una realtà con la quale la Giunta comunale ha stipulato una convenzione non onerosa. L’intento dell’Amministrazione è quello di rispondere a una sempre più crescente domanda di spazi e servi educativi rivolti a bambini dai 3 mesi ai 3 anni, in grado di sviluppare percorsi innovativi, anche a sostegno della genitorialità.

La parola all’assessore

Dichiara in merito l’assessore all’Istruzione di Parabiago, Adriana Nebuloni: “Attraverso questa convenzione, il Comune diviene co-promotore nello sviluppo di proposte che valorizzino la genitorialità con l’obiettivo di un’opportunità di crescita culturale per le famiglie e l’intera collettività. Difatti, proposte come i servizi di ascolto e serate a tema con accesso gratuito per le famiglie parabiaghesi, sono senza dubbio un’occasione di supporto e confronto che il comune intende dare collaborando con gli specialisti e i professionisti del territorio”.

La convenzione

In base alla convenzione, si avvia una collaborazione secondo la quale l’associazione “Crescere giocando” dovrà organizzare eventi pubblici rivolti ai genitori ed educatori del territorio favorendo la crescita della comunità. Inoltre, dovrà riservare un posto, all’interno del proprio servizio, per l’accesso ai bambini presenti nella lista di attesa dell’asilo nido aziendale, alle stesse tariffe stabilite dal Comune di Parabiago. “Tale convenzione – sottolinenano dal municipio parabiaghese – non comporta alcun costo a carico dell’Ente”.

