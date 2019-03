Piccola Industria Confindustria e Assolombarda hanno siglato ieri, mercoledì 13 marzo 2019, una lettera d’intenti per la diffusione, all’interno del Sistema Confindustria, di Bancopass: una piattaforma ideata da Assolombarda per rendere snella e trasparente la comunicazione finanziaria delle imprese facilitando le relazioni con le banche e il mondo finanziario. L’obiettivo comune è il rafforzamento e la crescita della cultura finanziaria delle Pmi.

Piccola Industria Confindustria e Assolombarda insieme con Bancopass

Bancopass supporta gratuitamente le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni e le startup, nella pianificazione finanziaria e in un accesso più veloce alle fonti di finanziamento più adatte. Questa piattaforma, www.bancopass.it, è lo strumento standardizzato maggiormente diffuso, sia territorialmente – grazie alla partecipazione di 20 associazioni confindustriali – sia come numero di stakeholder finanziari coinvolti: 40 tra banche, società di factoring, società di leasing, fondi di mini bond, crowdfunding e altre piattaforme fintech e Borsa Italiana per il programma Élite. Con l’intesa Piccola Industria si impegna a promuovere Bancopass come best practice nelle Pmi del Sistema mentre Assolombarda fornisce assistenza e supporto formativo alle Associazioni interessate a utilizzare lo strumento. E’ prevista, inoltre, l’organizzazione congiunta di eventi e seminari a carattere nazionale e locale per far conoscere la metodologia Bancopass.

Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria

“Trasparenza e semplificazione devono essere le parole chiave del rapporto banca-impresa. Le Pmi – ha sottolineato Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria – vanno sostenute e guidate affinché possano conoscere e utilizzare al meglio tutte le possibilità offerte dal credito tradizionale e dalla finanza innovativa per intraprendere dei processi di sviluppo. Con questa collaborazione mettiamo a fattor comune la capacità di intermediazione di Confindustria e delle Associazioni sul territorio con l’obiettivo di promuovere la crescita dimensionale e culturale delle piccole e medie imprese e di aumentarne la capacità di competere sui mercati globali”.

Carlo Bonomi Presidente di Assolombarda

“Oggi la finanza rappresenta una leva strategica che può contribuire al successo dell’idea imprenditoriale e aiutare le aziende a crescere – afferma Carlo Bonomi Presidente di Assolombarda. “Business plan, controllo di gestione, pianificazione strategica sono strumenti importanti che ogni imprenditore deve avere a disposizione per cogliere le opportunità che il mercato ci offre. Siamo quindi sicuri che Bancopass potrà accompagnare gli imprenditori in questo percorso di consapevolezza e siamo contenti di condividere questo progetto con la Piccola Industria di Confindustria, un forte segnale dell’impegno di tutti noi verso le piccole e le medie imprese che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema produttivo.”