UPS, società leader globale nella logistica, ha appena comunicato i risultati di “Pulse of the Online Shopper 2019”, la ricerca tra le più ampie a livello globale che analizza le abitudini di acquisto, le preferenze e le aspettative di 18.000 consumatori online in Europa, inclusa l’Italia, Americhe e Asia. E se pensiamo all’imminente Black Friday 2019 – prossimo 29 novembre – i dati dell’ultima ricerca forniscono informazioni utili alle aziende dell’e-commerce delineando il profilo dell’e-shopper Italiano.

Chi è l’E-Shopper italiano del 2019?

Il 94% ricerca insistentemente informazioni sui prodotti prima di acquistarli

ricerca insistentemente informazioni sui prodotti prima di acquistarli L’ 89% degli acquirenti italiani online è molto attento ai prezzi e agli sconti prima di acquistare

degli acquirenti italiani online è molto attento ai prezzi e agli sconti prima di acquistare Il 98% sceglie di comprare sul marketplace che si conferma in vetta alla classifica per gli acquisti

sceglie di comprare sul marketplace che si conferma in vetta alla classifica per gli acquisti L’acquirente italiano è poco propenso a pagare la spedizione e per questo motivo cerca di ottenerla gratuita, scegliendo tempi di transito più lunghi (33%), oppure aggiungendo articoli al carrello e cercando un codice promozionale.

Inoltre, restituire gli articoli rimane una questione chiave per gli acquirenti online italiani, con il 71% dei consumatori intervistati che dichiara che l’esperienza del reso influisce sul fatto di continuare ad acquistare da un retailer. Il 34% degli acquirenti online italiani ha restituito un articolo negli ultimi tre mesi.