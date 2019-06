Planet Farms, dal seme al prodotto finito.

La prima fattoria verticale d’Europa

La più grande fattoria verticale d’Europa ha messo le radici in Lombardia. Taglio del nastro fissato a Cavenago di Brianza per il primo test di agricoltura sostenibile realizzato da Planet Farms, realtà del vertical farming rappresentata dai suoi vertici, Luca Travaglini e Daniele Benatoff, e specializzata nella produzione di verdura a foglia. Si tratta di un sistema di produzione indoor che permetterà di controllare tutti i parametri indispensabili per la crescita dei nostri ortaggi: acqua, aria, luce e terra.

L’impianto brianzolo

Realizzato grazie alla collaborazione tra Travaglini FarmTech e Philips Lighting, l’impianto brianzolo sarà dotato di sistemi automatizzati per l’irrigazione, il controllo climatico e la gestione logistica, e conterrà un locale adibito alla germinazione, tre sale dedicate alla coltivazione multi-strato, un locale dedicato al lavaggio e al taglio del raccolto ed uno al confezionamento.