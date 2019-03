Progetto eccellenza Clil: Anthony Raffa e Charles Thomas nell’istituto il 21 marzo

Progetto Clil: giocatori in aula magna

Giovedì 21 marzo si è svolto, nella scuola Tosi di Legnano, l’evento organnizzato dalla dirigente scolastica Gabriella Lazzati e la professoresa Anna Loddo. Nell’istituto erano presenti i due americani dei Knights Anthony Raffa e Charles Thomas. I due giocatori si sono trovati in aula magna e sono stati intervistati dagli studenti.

Tutti in palestra

Successivamente Charles e Anthony insieme agli studenti si sono portati in palestra dove hanno giocato tutti insieme. Sono state eseguite gare di tiro e parte dell’allenamento tradizionale della squadra.

La particolarità della giornata

La nota particolare della giornata è che tutte le interazioni si sono svolte in lingua inglese. La giornata ha avuto titolo “Preconditions for succes in sport activities” ed è stata volta ad integrare le attività scolastiche con la realtà sportiva del basket.

