La soluzione di Cloud PBX di NFON, l’unico provider di servizi di Cloud PBX paneuropeo presente in oltre 30.000 aziende in 15 differenti paesi europei, offre alle aziende prestazioni ottimizzate grazie alla sua semplicità di gestione, affidabilità garantita e capacità di ottimizzare i tempi di gestione dei contatti telefonici.

Radio NFON si appoggia alla piattaforma di podcast radio aziendali di Radio IT, che gestisce e promuove con ottimi risultati una rete di distribuzione di contenuti attraverso i canali podcast più rilevanti e una piattaforma web dedicata.

Il principale elemento caratterizzante di RADIO IT consiste nel dare la possibilità alle aziende IT di aprire un proprio canale podcast radio senza alcuno sforzo ed investimento iniziale, rivolgendosi ad un pubblico ben focalizzato ed in crescita, potenzialmente interessato all’approfondimento sul tema proposto dal canale. Radio IT è online da settembre 2019 e ad oggi conta 10 canali podcast altamente articolati e ricchi di notizie interessanti, approfondimenti, curiosità e strategie aziendali, tra cui è presente RADIO NFON.

Il tema della tecnologia sviscerato sotto diverse prospettive e punti di vista, rivolto a professionisti o semplici curiosi intenti a capire più a fondo il mondo del digitale che sta prendendo piede anche nel settore delle telecomunicazioni, risolvendo in maniera fisiologica ed irreversibile una serie di problematiche presenti con i sistemi tradizionali ed obsoleti.

Il mondo digitale raccontato da un podcast, in grado di colmare lacune su diverse tematiche in materia tecnologica con un metodo originale, semplice, immediato e divertente. Ma soprattutto…alla portata di tutti.