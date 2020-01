Riapre la scuola di Nerviano dopo il guasto alla caldaia.

LEGGI ANCHE: Guasto al riscaldamento, la scuola sarà chiusa

Riapre la scuola dopo il guasto alla caldaia

Ieri, nella scuola dell’infanzia di via Dei Boschi a Nerviano, non si sono tenute le lezioni. Così come da una comunicazione inviata ai docenti, ai genitori degli alunni e al personale in servizio, il dirigente scolastico Antonino Giuseppe Ubaldini ha comunicato “la chiusura del plesso di scuola primaria per mercoledì 22 gennaio per tutta la giornata a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento”. Il problema è stato prontamente risolto e la temperatura è tornata nella norma permettendo oggi il

regolare rientro degli alunni, maestre e personale all’interno della struttura scolastica.

Il sindaco Massimo Cozzi