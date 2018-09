Rosate, “Sbulloniamo il bullismo e i suoi effetti” in oratorio

Rosate, l’oratorio ospita martedì 25 settembre l’incontro “Sbulloniamo il bullismo e i suoi effetti”.

“Sbulloniamo il bullismo e i suoi effetti”: questo il tema dell’incontro che si svolgerà nella sala rossa dell’oratorio di Rosate alle 21 di martedì 25 settembre. Iniziativa rivolta in particolare ai genitori e non solo, per parlare di bullismo ma anche di cyberbullismo. L’iniziativa giunge a poche settimane di distanza dall’ultimo episodio che ha scosso la comunità rosatese, con la denuncia da parte di una mamma che ha riportato quanto raccontantole dal figlio. Un ragazzo che sarebbe stato accerchiato da cinque giovani più grandi di lui in pieno giorno al parco Avis. Torna alla home page.