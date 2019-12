Tutto pronto alla viglia dell’Epifania: inizieranno infatti domenica 5 gennaio 2020 i saldi invernali in Lombardia e si concluderanno il 5 marzo, tre mesi dopo.

Saldi Lombardia 2020: tutto pronto

In molte altre regioni il periodo dei saldi invernali inizierà sabato 4 gennaio 2020 e si concluderà addirittura tra fine marzo e inizio aprile. Un’occasione per gli amanti dello shopping e non, un’opportunità per fare affari vantaggiosi e accaparrarsi capi di abbigliamento a prezzi davvero convenienti, ma occorre fare attenzione: la truffa è dietro l’angolo. Occhio quindi ai prezzi sui cartellini!

Cinque regole da tenere a mente

– Al fine di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E’ invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita successivo allo sconto o ribasso.

– L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita.