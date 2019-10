Dopo il riscontro positivo delle edizioni precedenti, anche quest’anno l’InformaGiovani di Saronno ha organizzato il Salone dell’Orientamento.

Salone dell’Orientamento per gli studenti di medie e superiori

Due giorni per iniziare a pensare a cosa “fare da grandi”. Da mercoledì 6 novembre a sabato 9 novembre novembre sarà allestito all’interno dell’Itis Riva di via carso il Salone dell’Orientamento, aperto dalle 9 alle 13, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, come aiuto alla scelta del percorso scolastico e formativo dopo la terza media e dopo il diploma.

Cosa fare dopo il diploma?

Nei primi due giorni del Salone agli studenti degli ultimi anni delle superiori verrà offerto un ampio panorama di opportunità formative post-diploma: gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado potranno visitare gli stand di Università, Accademie di Belle Arti, Istituti superiori per mediatori linguistici e altri Istituti di formazione post-diploma aventi sede nelle Province di Varese, Milano e Como. Anche quest’anno sarà presentata l’offerta formativa degli ITS, corsi di Alta Formazione post-diploma, ideati e realizzati da imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. Agli stand il personale dei singoli Istituti sarà a disposizione dei visitatori per fornire materiali informativi e rispondere alle domande dei ragazzi.

Centri per l’Impiego e mobilità europea

Sarà presente anche la Provincia di Varese con i Centri per l’Impiego per capire quali lavori sono più richiesti dal territorio. Un’attenzione particolare verrà poi dedicata alla mobilità europea grazie alla presenza dell’Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Varese e di CSV Insubria.

Due giorni per i ragazzi delle medie

Nei giorni 8 e 9 novembre 2019 saranno presenti al Salone stand delle scuole superiori e Centri di Formazione Professionale di Saronno e del territorio, dove gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e i loro genitori potranno raccogliere informazioni dettagliate sui singoli corsi.

Le operatrici del servizio InformaGiovani saranno a disposizione per informazioni e consulenza a studenti e genitori.

Per ogni ulteriore informazione sull’iniziativa, rivolgersi a InformaGiovani – Viale Santuario 2, C/o Casa Morandi Tel. 02 96704015.

Apertura al pubblico: lunedì dalle 9 alle 12,20 e dalle 14.00 alle 18.20 e giovedì dalle 9 alle 17; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,20 su appuntamento.

