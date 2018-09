Scuole chiuse per vacanze e ponti? Ci pensa il Comune

Scuole, servizi

La scuola chiude, il Comune tiene aperto

Al fianco delle famiglie e della scuola, per migliorare la vita dei genitori e degli studenti. E’ con questo principio che l’amministrazione ha introdotto novità importanti tra i servizi scolastici, investendo risorse per dare supporto alla didattica ma anche per rispondere alle esigenze della popolazione. Nasce così il Centro ricreativo diurno, proposto per due settimane – l’ultima di agosto e la prima di settembre – per colmare il vuoto che precede l’inizio dell’anno scolastico. «Abbiamo avviato questo nuovo servizio integrativo – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Anna Pugliese – perché ci sono famiglie che non riescono a conciliare lavoro e figli prima dell’inizio delle lezioni. Il Comune ha messo a disposizione educatori professionali qualificati per guidare le attività dei ragazzi, trovando ospitalità all’ex oratorio femminile, che ormai è struttura dedicata ai servizi scolastici».

Servizio Salva calendario per i “ponti”

Una seconda iniziativa è il servizio Salva calendario: «Per tutta la giornata, dalle 7.30, nei giorni feriali compresi nei ‘ponti’ scolastici, mettiamo a disposizione struttura ed educatori professionali per accogliere gli studenti e seguirli nelle attività. Se ci saranno almeno 15 iscritti, partirà anche questo progetto, che va sempre nella medesima direzione di essere di aiuto alle famiglie».

Progetto per bambini autisitici

Spazio anche per un progetto di Pronto soccorso per i bambini autistici: «In collaborazione con l’ospedale di Varese parte un tavolo di lavoro ora in commissione regionale per avviare un protocollo che coinvolga scuola e medici. Noi ci siamo».