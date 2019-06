Scuole finite: festa nelle scuole cercansi.

Mattinata e pomeriggio particolarmente intensi quelli di martedì 11 giugno che hanno caratterizzato anche quest’anno l’ultimo giorno di lezioni delle scuole cerianesi. Alla scuola primaria don Rivolta, la festa è stata particolarmente ricca con la presenza di diverse associazioni sportive e dei Vigili del fuoco per una dimostrazione delle attività insieme ai ragazzi. In questa occasione l’Amministrazione comunale ha consegnato un dono ai ragazzi di quinta in uscita dalla scuola primaria: una pennetta Usb per archiviare documenti che si rivelerà utile durante la scuola secondaria. Per i “remigini” del primo anno invece è stato versato un contributo economico alla scuola con il quale sono stati acquistati dei libri per la biblioteca interna. Il pomeriggio è proseguito in allegria con giochi, musica, canti, dimostrazioni e occasioni di divertimento per tutti. Alla scuola secondaria invece, i ragazzi dell’ultimo anno in uscita sono stati accolti con coriandoli e applausi, prima di dare il via alla festa nel giardino con tranci di pizza, bibite e giochi insieme.

Il saluto del sindaco e dell’assessore all’Istruzione

A portare il saluto e gli auguri ai ragazzi sono intervenuti anche il sindaco Roberto Crippa e l’assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo.

“Con la conclusione dell’anno scolastico dobbiamo rivolgere il nostro ringraziamento alle insegnanti, al personale della scuola e del Comune e a tutti i volontari che, in maniera diversa, hanno contribuito a far funzionare tutto al meglio durante questi mesi. Ci complimentiamo con i ragazzi che hanno completato anche questo anno scolastico, facciamo l’”in bocca al lupo” a tutti quelli che devono affrontare gli esami di terza media e auguriamo a tutti di vivere un’estate in spensieratezza, divertendosi, continuando ad imparare cose nuove utili per il loro percorso di crescita e dando appuntamento a tutti al prossimo mese di settembre”.