Questa mattina, venerdì 1 febbraio, Saronno, come molte altre città, si è svegliata sotto la neve. Sono state sospese le attività didattiche all’Istituto Prealpi di Saronno.

Sospese le attività didattiche in alcune scuole di Saronno

Dopo le notevoli nevicate registrate nella notte tra giovedì 31 gennaio e venerdì 1 febbraio, alcune scuola di Saronno hanno deciso di sospendere le lezioni. Al momento non sembra voler smettere di evitar e i disagi alla circolazione si fanno sentire. Per questi motivi molti alunni non si sono presentati in classe. L’Istituto Prealpi, ad esempio, ha diramato un comunicato per la sospensione delle attività didattiche per la giornata di oggi a partire dalle 12.00.