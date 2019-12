Il sindaco e gli assessori di Venegono Superiore hanno consegnato agli alunni di elementari e medie le borracce in alluminio del Comune.

Stop plastica, ci sono le borracce

Un regalo di Natale ecologico dal Comune agli studenti delle scuole cittadine, agli insegnanti e anche ai dipendenti comunali. Consegnate giovedì scorso dal sindaco Ambrogio Crespi e dagli assessori Maria Luisa Limido e Fabrizio Passannante le borracce d’alluminio per cercare di ridurre la produzione di rifiuti in plastica all’interno dei plessi della Marconi e della Ferrarin.

Mille borracce per una scuola più verde

Sono mille i contenitori riutilizzabili acquistati dal Comune. “E’ un’iniziativa – ha spiegato ai ragazzi il sindaco – che come in altri Comuni vuole dare un segno tangibile per la lotta alla plastica”. Oltre alle borracce sono stati consegnati anche i calendari della raccolta differenziata per il prossimo anno: “Mi raccomando, aiutate anche i vostri genitori e nonni a casa a differenziare bene i rifiuti e a difendere il nostro ambiente – ha concluso Crespi – Purtroppo ci sono ancora molti incivili che gettano le cose per strada e non è bello da vedere nè da pulire, perchè dobbiamo farlo coi soldi pubblici”.

