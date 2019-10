Torna l’appuntamento con il Salone Franchising Milano: una tre giorni per esplorare tutte le novità e l’evoluzione di un settore che permette a tutti di diventare imprenditori.

Tre giorni di iniziative

Saranno tre giorni di convegni, seminari e formazione quelli di scena da oggi, giovedì 24 ottobre, a sabato 26 negli spazi di Fieramilanocity. In programma c’è infatti la manifestazione leader in Italia per il mondo del franchising e l’appuntamento più importante per coloro che guardano al futuro per intraprendere un’attività commerciale, con particolare attenzione alle soluzioni più innovative. Un’edizione organizzata da Fandango Club, agenzia di live communication, dove saranno presenti 200 marchi, tra cui le principali catene distributive del commercio in affiliazione, che punta ad attirare oltre 15mila visitatori.

Appuntamenti clou

Un’arena di discussione, il Retail Innovation Forum, realizzato in collaborazione con Jakala, sarà l’appuntamento chiave della 34esima edizione del salone. La prima martech company italiana offrirà quindi supporto in ambito strategico, analytics, digital e technology, per vivere e scoprire le più importanti e innovative proposte del mercato retail. Per tutti tre i giorni, dalle 11 alle 16, relatori d’eccezione italiani ed internazionali e aziende leader del settore si alterneranno poi sul Palco Centrale del Salone Franchising Milano, con interventi che serviranno a presentare le nuove frontiere tecnologiche per crescita delle reti, social selling e lancio di format in Italia così come all’estero (anche trattando l’evoluzione normativa).

A scuola di franchising

Tra le attività storiche della manifestazione, troviamo anche la Franchising School. Una vera e propria scuola gratuita dove gli organizzatori mettono a disposizione dei visitatori i massimi esperti del settore con lo scopo di introdurre, spiegare e divulgare informazioni sul mondo del franchising. Sono infatti previste sessioni dedicate a come diventare franchisee, come aggiungere valore al proprio business attraverso Linkedin e il social selling (Professional personal brand), quindi evitare contratti capestro e truffe.