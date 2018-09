Un carico di nuovi arredi per la scuola

Arredi, scuola

Un camion di nuovi arredi

“Sono arrivati i nuovi arredi per la scuola elementare De Amicis: 60 banchi e 60 sedie regolabili in altezza, 4 isole da 4 posti l’una per l’aula informatizzata e 2 armadi blindati per i professori”. E’ l’annuncio dato dal sindaco Pietro Zappamiglio, che comunica un ulteriore salto di qualità per la primaria del paese.

Riqualificazione energetica ed estetica

La nuova dotazione va a completare l’opera di riqualificazione avviata nei mesi scorsi e che durante i mesi estivi ha visto significativi lavori per migliorare in ambito energetico, termico ed estetico la scuola e l’annessa palestra. Alla ripresa delle lezioni agli alunni è stata così presentata una struttura trasformata, dai corridoi, all’ingresso, alla sala mensa. E ora ecco anche i nuovi arredi.