Il voto del Consiglio Generale ha completato la squadra del nuovo Consiglio di Presidenza che guiderà l’Associazione sotto la Presidenza di Roberto Grassi

Unione industriali, nominati i vicepresidenti

Si tratta di due new entry: sono due imprenditori giovani profondamente radicati sul territorio, al vertice della più importante associazione datoriale. La squadra del nuovo Consiglio di Presidenza dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese è ora completa. Mercoledì sera il Consiglio Generale ha eletto, su proposta del neo Presidente, Roberto Grassi, i due nuovi Consiglieri: Luca Spada e Mauro Vitiello (Amministratore delegato di Copying Group con sede a Caronno). Esponenti ai quali, lo stesso Presidente Grassi, come da facoltà attribuitagli dallo Statuto, ha affidato la carica di Vicepresidenti.

Ecco come è composto il Consiglio

Spada e Vitiello si vanno dunque ad affiancare agli altri componenti del Consiglio di Presidenza eletti durante l’Assemblea Generale dell’Unione degli Industriali, tenutasi lo scorso 27 maggio: il Presidente Roberto Grassi, appunto, e i due Vicepresidenti Luigi Galdabini e Claudia Mona. Nomi a cui bisogna aggiungere anche quello di Eleonora Giorgia Munari, che fa parte del Consiglio di Presidenza in qualità di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e quello di Giancarlo Saporiti, in qualità di Presidente del Comitato per la Piccola Industria, che rappresenta all’interno dell’associazione le imprese con meno di 100 addetti, in pratica il 90% del totale.

Sono due giovani imprenditori

Luca Spada è Presidente e Amministratore Delegato di Eolo, operatore di telecomunicazioni specializzato in connettività Internet, con sede a Busto Arsizio. Eolo è la principale rete wireless fissa a banda ultralarga in Italia e tra le principali al mondo.

Mauro Vitiello è stato fino allo scorso mese Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori ed è attualmente Presidente di PromoVarese. Vitiello è Amministratore Delegato di Copying Group, azienda con sede a Caronno Pertusella, che fornisce servizi di gestione documentale in outsourcing da più di 35 anni a piccole, medie e grandi aziende e Pubbliche Amministrazioni.