In piazza De Gasperi a Saronno, a poco passi dall’evento per l’elezione di Miss Italia Miluna, poco dopo le 21 di ieri sera, giovedì 11 luglio, una discussione tra stranieri è finita con un accoltellamento.

Francesco Banfi consigliere comunale di minoranza, parla della lite tra stranieri degenerata in un accoltellamento ai danni di un 29enne.

“Panem et circenses” per i latini descriveva le due sole cose che interesserebbero il popolo: si renderebbe perfetto descrittore al guardare il recente accoltellamento in pieno centro mentre tutti pensavano a Miss Italia. I leghisti, d’altra parte, avevano trionfalmente dichiarato di aver concluso il programma sicurezza e persino nel consiglio comunale del 27 giugno dai banchi della maggioranza provocavano l’opposizione a dire quando fosse stata l’ultima rissa: un vero peccato che quello stesso giorno tutti i giornali riportassero della rissa avvenuta proprio il giorno precedente.

Abbiamo una maggioranza fuori dalla realtà, impegnata a festeggiare con bagordi il raggiungimento di inesistenti traguardi soprattutto sul fronte sicurezza.

Abbiamo però, ed è consolatorio, delle Forze dell’ordine sempre pronte: grazie.