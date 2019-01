Il Governo ha destinato 77 milioni di euro alla Lombardia per i piccoli Comuni. I contributi servono per intervenire su scuole, strade e altre problematiche del territorio.

77 milioni di euro in più per la Lombardia

77 milioni di euro verso i piccoli Comuni, per intervenire su scuole, strade e altri interventi necessari al nostro territorio. Per l’esattezza sono 7 i milioni in arrivo ai Comuni del Varesotto, 12,73 milioni di euro destinati alla provincia di Bergamo, 7,56 milioni per la provincia di Varese, 11,51 milioni per quella di Brescia, 7, 31 milioni a Milano, 7,26 milioni ai comuni di Como ai quali vanno ad aggiungersi 8,33 milioni per Pavia, 5,08 milioni a Cremona, 4,36 a Lecco, 3,50 a Mantova, 3,13 a Monza e Brianza, 2,92 a Lodi e 3,43milioni di euro a Sondrio.

Le parole del deputato del M5S Invidia

Il portavoce alla Camera del M5S Niccolò Invidia dice la sua sul decreto sui contributi destinati dal Governo alla Lombardia. “Un importante intervento “antiausterity”. La metà delle risorse arriveranno dopo l’inizio dei cantieri, mentre la restante sarà erogata dopo la trasmissione del certificato di collaudo dei lavori”. L’impegno che i Comuni dovranno assumersi sarà quello di iniziare gli interventi entro il prossimo 15 maggio. Il Deputato del M5S conclude ringraziando il Governo e il Ministro Fraccaro per questo grande progetto di investimento pubblico concretizzando promesse fatte ai cittadini che solo oggi, con questo Governo, trovano finalmente un riscontro capace di dare ossigeno ai piccoli Comuni abbandonati da troppo tempo ai loro problemi.

