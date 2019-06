Negli ultimi tempi il tema dell’abbandono di rifiuti sia nel Centro urbano che nelle periferie del territorio cittadino è ricorrente

Abbandono dei rifiuti a Saronno: due fototrappole per combattere il fenomeno

L’ Amministrazione comunale di Saronno si è dotata di due fototrappole, sistemi di rilevamento della fauna selvatica nel proprio habitat, come misura di prevenzione al fenomeno di abbandono dei rifiuti, senza costi aggiuntivi per chi amministra . Questo è stato possibile grazie al lavoro svolto dal M5S in Regione Lombardia da parte del Consigliere Regionale Roberto Cenci che con un ordine del giorno portato in consiglio regionale e votato all’unanimità da tutti i consiglieri dell’assemblea regionale ha permesso di trovare le risorse economiche per costruire un bando regionale sullo specifico tema a cui tutte le amministrazioni locali possono accedere.

Le parole del Movimento 5 Stelle di Saronno