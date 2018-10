Abbandono rifiuti, stretta della Giunta contro i trasgressori.

Abbandono rifiuti, multe più salate a Bareggio

500 euro per chi sgarra con l’abbandono di rifiuti. Così è stato deliberato ieri, lunedì 1º ottobre, dalla Giunta di Bareggio guidata dal sindaco Linda Colombo (Lega). L’obiettivo del governo locale bareggese, coordinato in questa partita dal vicesindaco e assessore alla Polizia locale Lorenzo Paietta, è quello di intraprendere una vera e propria battaglia contro inciviltà e degrado.

“Tolleranza zero”, afferma il vice Paietta

Le sanzioni, che precedentemente erano fino a 250 euro per le aree urbane e fino a 500 euro per quelle di campagna, avranno ora un massimale di 500 euro senza distinzione di area. Un innalzamento che vuole essere un monito contro balordi ed incivili. “Abbiamo dato mandato alla Polizia locale di applicare sempre la cifra massima – ha dichiarato l’assessore Paietta -. Quindi, tolleranza zero e niente sconti!”.

Telecamere e adesivi sui cestini

Ma l’inasprimento delle sanzioni non è l’unico intervento previsto dalla Giunta. Continua Paietta: “Presto arriveranno le prime cinque telecamere acquistate e saranno applicati su tutti gli oltre 2mila cestini del paese dei cartelli adesivi per specificare che vanno utilizzati solo per piccoli rifiuti e non per scaricare ogni tipo di spazzatura. Stiamo avvisando i cittadini in ogni modo. Da oggi intensificheremo i controlli e chi sbaglia non sarà più scusato”.

