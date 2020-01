Sono state assegnate al consigliere Emanuele Gallotti, (ex Lega, ora gruppo misto) le deleghe a fiere ed eventi che erano dell’ex assessore Crtistina Cattaneo.

E’ di oggi, martedì 28 gennaio, la notizia dell’assegnazione delle deleghe a fiere ed eventi al consigliere di maggioranza Emanuele Gallotti. Le fiere erano state finora di competenza dell’ex assessore quota Lega Cristina Cattaneo. “Ora si riparte con entusiasmo per il bene della città, sono già al lavoro per la Fiera di Marzo” annuncia Gallotti. Nel frattempo si rimane in attesa per le nuove nomine degli assessori in sostituzione dei dimissionari Bernacchi e Cattaneo. Tutte le novità e i roumors sul servizio in edicola venerdì 31 gennaio