Bernacchi e Olivares in Giunta: a giorni anche l’ufficialità

Anche se manca ancora l’ufficialità, sembrerebbe ormai praticamente cosa certa la nomina di Bernacchi e Olivares come quota lega nella Giunta di Cesare Nai. Per l’abbiatense Alberto Bernacchi si tratta di una riconferma, a poco più di un mese dalle sue dimissioni appena prima di Natale. Come già anticipato sullo scorso numero di Settegiorni invece, l’ex sindaco di Marcallo Massimo Olivares sarebbe stato scelto dal partito alla luce della sua lunga esperienza amministrativa. Nei prossimi giorni quindi potrebbe arrivare dal sindaco la comunicazione ufficiale.