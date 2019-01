E’ Rosella Petrali, ex direttore sanitario dell’Asst Valtellina, laureata in psicologia, ex simpatizzante di sinistra, il nuovo assessore ai Servizi sociali della Giunta di Abbiategrasso.

Le prime dichiarazioni di Petrali

“Da sempre mi sono occupata del sociale. Conosco il territorio per la mia precedente esperienza lavorativa nelle Asl. Mi metto a disposizione della città affinché i servizi sociali possano essere più vicini alle famiglie. Due delle emergenze di cui sto venendo a conoscenza ora e che approfondirò subito sono quella abitativa e quella dei minori. Spero che i rapporti coltivati negli anni possano essere utili alla città. Qui ad Abbiategrasso ci sono tanta generosità e tanto volontariato. Una qualità di cui essere fieri e grati”. Petrali, classe 1953, ex consigliere comunale a Rescaldina, abita ora a Mornago, in provincia di Varese.

Le parole del sindaco Nai

“Un’esperienza così ricca di contatti e relazione può essere utile per inquadrare argomenti e relazionarsi a livelli regionali e nazionali. Ci sono questioni urgenti (vedi riorganizzazioni piani di zona) per cui ho scelto qualcuno di esperienza e padronanza della materia”.

La riorganizzazione delle deleghe

Quella alle Società Partecipate va a Francesco Bottene. Servizi cimiteriali da Beatrice Poggi a Roberto Albetti. A Eleonora Comelli Stato civile e Anagrafe.

