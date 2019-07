Abbiategrasso: marciapedi, scuole, cimitero, aree verdi. Ecco tutti i cantieri e gli interventi programmati nelle prossime settimane.

Abbiategrasso: ecco tutti i cantieri estivi

Abbiategrasso, l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti ha illustrato il programma dei lavori pubblici previsti nel periodo estivo. Ecco gli interventi che interesseranno diverse zone della città nelle prossime settimane. Sono in fase di completamento i lavori di ripristino dei marciapiedi ed opere in pietra naturale, che stanno interessando sia le strade del centro storico sia quelle dei quartieri residenziali circostanti. Sono inoltre iniziati lunedì 1 luglio i lavori presso la scuola dell’infanzia di viale Papa Giovanni XXIII, relativi alla sistemazione dell’intonaco di parte delle aule dell’ala sud/ovest, l’imbiancatura del bagno lato ovest e la sistemazione della controsoffittatura del corridoio d’ingresso.

È prevista anche la riqualificazione dell’area esterna, con la posa di una nuova pavimentazione antitrauma al fine di garantire la sicurezza dei bambini e conferire al contempo un aspetto estetico più gradevole all’intero cortile, grazie ad una soluzione grafica e di colori appositamente studiata per stimolare il gioco dei bambini. A completamento dei lavori di asfaltatura, è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale sia in città che sulle strade extraurbane. Ed ancora, presso il Cimitero Maggiore sono terminati i lavori di tinteggiatura programmati, e proseguono gli interventi edili al Lotto 8 per risolvere talune annose criticità.

A giugno, prosegue la nota del Comune, sono iniziati i lavori per il recupero di due alloggi in via Mombellino, da destinare a edilizia residenziale pubblica per rispondere meglio al fabbisogno abitativo. Previsti interventi di ripristino di cedimenti stradali in corrispondenza di talune rogge e consolidamento e messa in sicurezza delle sponde. A breve prenderanno il via anche gli interventi di messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici ai fini dell’ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi.

Dal 20 luglio verrà effettuata la disinfestazione nei parchi Agosti, Costituzione, Repubblica, e nelle aree verdi della Colonia Enrichetta, delle scuole dell'infanzia Colombo e Papa Giovanni XXIII, e all"asilo nido e scuola dell'infanzia di via Galimberti. Infine, è in corso l'acquisto degli arredi scolastici per l'anno 2019/2020 per allestire tre nuove aule presso la scuola secondaria di primo grado Carducci, la scuola primaria Terzani di via Fratelli di Dio e secondaria di primo grado Correnti. "Continuiamo con la pianificazione dei lavori per rendere più bella la nostra città, con una particolare attenzione al nostro amato Cimitero – conclude l'assessore Roberto Albetti -. Ringrazio tutti i miei collaboratori per la passione e l'attenzione profusa per queste realizzazioni."